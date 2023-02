L'ancien président de la Ligue du Centre de football condamné en appel pour harcèlement moral et sexuel

Jacky Fortépaule a été condamné, ce mardi 14 février, par la Cour d'appel d'Orléans à un an de prison avec sursis et 1500 euros d'amende, pour harcèlement moral et sexuel. Soit exactement la même peine prononcée en première instance, contre l'ancien président de la Ligue du Centre de football.