L'ancien président de la Ligue du Centre de football jugé en appel pour harcèlement moral et sexuel

L’ancien président de la Ligue du centre de football a été jugé ce 12 décembre par la cour d’appel d’Orléans pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre de six salariés. En avril dernier, Jacky Fortépaule avait été condamné par le tribunal judiciaire à un an de prison avec sursis et 1.500 € d'amende. Il avait fait appel de ce jugement. Dans ses réquisitions, l'avocat général a réclamé les mêmes sanctions. L'ancien dirigeant a continué de clamer son innocence.

A la question posée par la présidente de la cour d'appel, Myriam de Crouy-Chanel, "c'est un complot ? " L’ancien président de la Ligue du Centre de football répond sans sourcilier "absolument". A la barre Jacky Fortépaule affirme " je conteste tout ou presque tout, c’est irrationnel, irréel". L’ancien dirigeant du foot régional ajoute " ils ont tous été manipulés". "Tous", ce sont les six plaignants, qui pour une partie, sont venus de nouveau témoigner devant la cour et évoquer "les ordres et contre ordre, le comportement impulsif et colérique, les remarques à caractère sexistes et sexuelles, les mails érotiques" de l’homme âgé aujourd’hui de 76 ans et qui a baigné pendant plus de 50 ans dans le milieu du football.

Une personnalité calcifiée-Avocat général

Maître Sandra Renard, avocate de deux des parties civiles, parle d'un "enfer vécu par des victimes toujours anéanties". Autre avocate des parties civiles, maître Agnès Bonardi s'offusque de "l'indécence de la part de Jacky Fortépaule à ne pas les entendre". Elle poursuit "on a même plus les quelques reconnaissances d’un esprit footeux ou de blagues grivoises qu’avait concédé le prévenu lors du premier procès". A son tour, l'avocat général, Luc Bélan, fustige le comportement de l'ancien patron de la Ligue du centre de football. Le magistrat confesse " je suis sûr qu’il ne comprend même pas pourquoi il est là ! " Né en 1945, Jacky Fortépaule "est une personnalité calcifiée, qui ne voit pas ce qui a changé dans la société, le #MeToo, les victimes qui parlent aujourd'hui" déclare l'avocat général.

La relaxe plaidée

« Est-ce la loi des plus nombreux ?" s’insurge l'avocat de l'ancien président de la Ligue. Maître Ladislas Wedrychowski argumente "le rapport de l’inspection du travail, qui a ensuite fait un signalement au procureur de la République, a émis un doute sur les six témoignages qui ne sont pas corroborées par les autres salariés de la Ligue". "Le rapport réclame des investigations complémentaires qui n’ont jamais été menées dans son enquête par la gendarmerie, c'est quoi ce travail ?" rajoute l'avocat. Il évoque "des allégations, des arrêts de travail postérieurs au rapport" et conclut : "Je trouve cela dangereux des gens qui pourraient s’entendre pour accuser quelqu’un". La cour d'appel rendra son arrêt le 14 février 2023.