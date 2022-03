L'ancien président de la Ligue du Centre de football jugé pour harcèlement moral et sexuel

1 an de prison avec sursis a été requis ce jeudi au tribunal correctionnel d'Orléans à l'encontre de Jacky Fortépaule, pour harcèlement moral et sexuel lorsqu'il présidait la Ligue du Centre de football de 2017 à 2018. "Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal" s'est-il défendu.

C'est dans un costume-cravate impeccable que Jacky Fortépaule s'avance à la barre. A 76 ans, l'ancien président de la Ligue du Centre de football (de juillet 2017 à octobre 2018), comparaît ce jeudi 3 mars devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour "harcèlement moral et sexuel". 1 an de prison avec sursis a été requis à son encontre, le jugement sera rendu le 5 avril.

C'est en fait le volet pénal de cette affaire révélée par France Bleu Orléans, qui avait contraint Jacky Fortépaule à démissionner de ses fonctions, et pour laquelle le Conseil de Prud'hommes d'Orléans s'est déjà prononcé à 2 reprises, en mai 2019 puis en novembre 2019, condamnant la Ligue à verser des indemnités à 6 salariés qui avaient déposé plainte.

Un homme blessé, mais qui nie les faits

Depuis, du temps a coulé, et Jacky Fortépaule se présente comme un homme souffrant de problèmes de santé et surtout profondément blessé. "Cela fait 4 ans que j'y pense tous les jours, toutes les nuits. Je n'ai plus de vie sociale, ma petite-fille qui a 17 ans ne me parle plus depuis qu'elle a découvert les articles sur Internet. J'ai eu pendant 54 ans des fonctions de bénévole dans le football, c'est terrible que cela se termine comme ça."

Mais sur le fond, l'ancien cadre bancaire, qui a fait toute sa carrière au Crédit lyonnais, n'a pas varié dans sa position : il nie la plupart des faits qui lui sont reprochés et déplore que, dans cette procédure, 35 salariés de la Ligue n'aient pas été entendus. "Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal", répète-t-il à la barre.

Longue liste de propos et comportements déplacés

Alors la présidente du tribunal énumère les propos à caractère sexiste ou sexuel, que Jacky Fortépaule avait l'habitude de tenir, selon le témoignage concordant des victimes - 4 femmes et 2 hommes âgés alors de 24 à 58 ans qui occupaient (ou occupent encore) des postes très divers (marketing, communication, direction, etc.) : "A la Saint-Valentin, mettez plutôt vos sous-vêtements sous-transparents", "Raffermis tes cuisses, c'est ton copain qui va être content", "J'économise vos jambes pour le ménage", "Dommage que la fesse a été abolie, tu aurais eu les fesses rouges", la liste est longue - elle inclut même des mails à caractère érotique montrant des images de femmes posant seins nues, avec le commentaire "Il n'y en a pas des comme ça à la Ligue."

S'y ajoute l'aspect harcèlement moral, avec des ordres et des contre-ordres, des remarques humiliantes : "Arrête de manger des gâteaux pour ta culotte de cheval", "Le petit gros, s'il n'est pas content, il dégage", "T'es une secrétaire de merde, d'ailleurs ça pue dans ce bureau", "Vous n'êtes qu'une bande d'incompétents". Les victimes racontent qu'elles venaient alors au travail "la boule au ventre" : "Je ne souhaite à personne de vivre professionnellement ce que l'on a vécu", résume l'une d'entre elles.

La Ligue du Centre de football absente au procès

Autant de propos que Jacky Fortépaule conteste, reconnaissant, au plus, quelques bragues grivoises, parce qu'il est "de la vieille génération", et admettant parfois des colères : "J'aime le travail bien fait et quand il ne l'est pas, je peux hurler, c'est vrai." "Mais, ajoute-t-il, je considérais tout le monde comme des équipiers à qui on pouvait tout dire, comme on le fait dans un match de football. Pour le reste, les injures, les idées derrière la tête à caractère sexuel, cela ne fait pas partie de la panoplie Fortépaule."

La Ligue du Centre de football, elle, a brillé par son absence lors de ce procès. Condamnée par le Conseil de Prud'hommes, elle avait pourtant annoncé son intention de se porter partie civile pour le procès pénal. Elle y a visiblement renoncé. Peut-être parce qu'elle n'a pas réagi, malgré des alertes en interne, avant que l'affaire n'éclate publiquement, "et alors que tout le monde était au courant", affirment les plaignants.

1 an de prison avec sursis requis

"J'espérais qu'on aurait lors de cette audience une once de remise en question, il n'en est rien", regrette Me Sandra Renard, l'avocate de deux des victimes. Etre un vieux footeux, comme il dit, ne donne pas tous les droits." Les parties civiles ont demandé 8 000 à 10 000 euros pour chacune des victimes au titre du préjudice moral.

Pour la procureure Céline Visiedo, "il ne s'agit juste ici d'un problème de management mais de comportements tellement grossiers et choquants, avec des conséquences très lourdes pour les salariés qui ont été anéantis par cette épreuve". Elle a donc réclamé une peine d'1 an de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende. Me Ladislas Wedrychowski, l'avocat de Jacky Fortépaule, dénonce à l'inverse "un dossier fragile", "une enquête bâclée, avec beaucoup de copier-coller dans les témoignages et des accusations non démontrées, tout cela devant conduire à une relaxe". Le tribunal rendra son jugement le 5 avril.