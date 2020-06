L'ancien président du centre culturel espagnol de Pau poursuivi pour détournements

L'ancien président du centre culturel espagnol de Pau, autrement appelé le Hogar, est poursuivi pour des détournements, ainsi que sa femme. Angel Gimenez (43 ans) et son épouse (44 ans) ont été placés en garde à vue mardi et mercredi, et après 48 heures d'audition, il va devoir répondre d'abus de bien sociaux et abus de confiance, sur la période 2012/2017. Depuis trois ans cette association est en sommeil, mais elle a été très active pendant ces cinq années. Une activité florissante dont aurait profité le président.

Des détournements sans finesse

Le détournement est grossier. Il n'y a pas de jeux d'écritures, la comptabilité de l'association est de toute manière sommaire. Le président Angel Gimenez est soupçonné d'avoir versé des recettes de buvettes ou autres sur les comptes de sa société d’événements et spectacles. Du liquide qui de toute manière est assez peu traçable. C'est l'époque florissante de cette association, le temps où elle organisait le festival flamenco, largement soutenu par des subventions municipales.

L'association n'a pas survécu

La nouvelle présidente ne comprenait pas comment cette association a pu se mettre dans le rouge financièrement à ce point. Au point de devoir la mettre en sommeil depuis trois ans. Elle est en cours de liquidation. C'est le début des ennuis pour Angel Gimenez. Le parquet estime ces détournement à plus de 200 000 euros. Il va devoir répondre donc d'abus de confiance, en tant que président de l'association et abus de bien sociaux en sa qualité de chef d'entreprise. Son épouse n'est poursuivie que pour recel de ces abus. Angel Gimenez et sa femme ont été laissé libres, sous contrôle judiciaire. Il seront jugés le 7 décembre prochain.