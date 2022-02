L'ancien président du club de foot de Lamastre, "Bibi", est mort brutalement pendant le match de dimanche

Bruno Payet, dit "Bibi", une figure locale de Lamastre est mort ce dimanche 13 février à l'âge de 59 ans pendant un match de foot. Il a fait un malaise cardiaque et n'a jamais pu être ranimé.

Vive émotion à Lamastre. Bruno Payet, l'ancien président du club de foot est mort brutalement ce dimanche 13 février pendant un match. Il s'est effondré au sol après un malaise cardiaque. Des sapeurs-pompiers parmi les joueurs et les spectateurs sont venus lui porter secours. Une infirmière dans les gradins est également descendue. Et malgré, l'intervention des secours et l'utilisation d'un défibrillateur, "Bibi", n'a pas pu être ranimé.

L'ancien président du club de foot de 2010 à 2018, patron d'une agence immobilière, était très connu dans le milieu sportif de Lamastre. Il avait trois fils. "C'était un homme passionné de sport et un très bon père de famille", réagit très ému le maire de Lamastre, Jean-Paul Vallon, qui le connaissait depuis petit. Bruno Payet aurait eu 60 ans au mois de juin. Ses obsèques auront lieu ce jeudi à 15h à l'église de Lamastre.