L'ancien président du Grand Avignon Jean-Marc Roubaud relaxé

Jean-Marc Roubaud était poursuivi pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. L'ancien maire de Villeneuve-lès-Avignon et président du Grand Avignon était soupçonné d'avoir accordé des avantages non justifiées à son ancienne cheffe de cabinet. Ce mercredi, Jean-Marc Roubaud a donc été relaxé par le tribunal correctionnel. Lors de son procès début février , il avait clamé son innocence et dénoncé un acharnement judiciaire.

Son ancienne directrice de cabinet, Marion Nussbaumer, qui était également son ancienne maîtresse, a été relaxée des poursuites de de recel de pris illégale d'intérêts et détournement de fonds publics.