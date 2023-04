L'ancien président du Pau FC, Pierre Clède, condamné à une peine de prison ferme

Le tribunal de Pau a rendu sa décision contre Pierre Clède ce mardi après-midi. L'ancien président du FC Pau (ancien nom du Pau FC) a été reconnu coupable. Il a été condamné à six mois de prison, dont trois mois ferme, peine aménageable à domicile sous la forme d'un bracelet électronique. Pierre Clède était poursuivi, pour la troisième fois, pour avoir harcelé Bernard Laporte-Fray, l'actuel président, et Joël Lopez, le directeur général béarnais. Il leur a envoyé "des messages malveillants" par SMS et par e-mail. Les faits se sont déroulés entre le 22 mars 2022 et le 24 janvier 2023, à Pau.

Troisième condamnation depuis juillet 2021

Pierre Clède est également condamné à verser 1500€ à chacune des victimes, il a interdiction de les contacter. Par ailleurs, le tribunal a prononcé la révocation de trois mois de prison avec sursis probatoire, une peine prononcée en juillet 2021. Ces trois mois s'ajouteront à la peine prononcée ce mardi.

En novembre 2021, le tribunal avait déjà condamné Pierre Clède pour des faits tout à fait similaires . Il avait écopé d'une amende de 2000€ ainsi que 600€ de préjudice moral. À l'époque, l'ancien chef d'entreprise avait juré : "je ne leur écrirai plus puisque je leur ai tout dit." À l'époque, c'était sa deuxième condamnation en quatre mois et à chaque fois pour les mêmes raisons.