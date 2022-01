L'ancien président du Refuge à Montpellier mis en examen pour viol, harcèlement sexuel et harcèlement moral

Le fondateur et ancien président du Refuge à Montpellier a été mis en examen jeudi pour viol, harcèlement sexuel, harcèlement moral et travail dissimulé. Nicolas Noguier a été placé sous contrôle judiciaire. Les charges qui pèsent sur lui sont "insuffisantes" selon un de ses avocats.

Nicolas Noguier a été mis en examen jeudi à Montpellier pour viol, harcèlement sexuel, harcèlement moral et travail dissimulé. Le fondateur et ancien président du Refuge a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue, précise un de ses avocats avocat, confirmant une information de leparisien.fr. "Les charges retenues contre lui sont bien trop insuffisantes, nous sommes confiants pour la suite de la procédure" indique Me Saban Saber à France Bleu Hérault. Ses avocats font appel de la mise en examen.

Nicolas Noguier a été entendu dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Montpellier en février 2021 pour des faits qualifiés de "graves" par le procureur de la République. En mai 2021, quelque 18 plaintes étaient recensées, déposées par d'anciens jeunes LGBT+ recueillis par le Refuge mais aussi par d'anciens bénévoles de l'association, notamment pour harcèlement moral ou sexuel, agression sexuelle ou encore abus de faiblesse.

En marge du volet judiciaire, il y a eu une enquête accablante de Médiapart, en décembre 2020. En février 2021, un audit réalisé par un cabinet indépendant a confirmé les graves dysfonctionnements au sein du Refuge mis au jour par le média en ligne. Le jour où les conclusions de cet audit ont été rendues publiques, Nicolas Noguier annonçait sa démission après avoir été le président emblématique de l'association, pendant 18 ans.

Il a toujours nié les accusations portées contre lui.

