L'ancien recruteur de l'avignonnaise Norah pour la Syrie condamné à 22 ans de réclusion criminelle

Avignon, France

Mourad Farès passera 22 ans en prison. L'ancien recruteur djihadiste a été reconnu coupable par la Cour d'Assises Spéciale d'avoir incité des dizaines de jeunes à partir faire le djihad en Syrie et y avoir dirigé un groupe de combattants francophones. Responsable également du départ en Syrie de Norah, une jeune avignonnaise dont on est sans nouvelle depuis janvier 2014, il l'aurait contacté via Face Book, elle avait 14 ans au moment de sa disparition. Elle a quitté sa famille avec son passeport et 550 euros. Selon son frère qui s'est rendu en Syrie, et qui a pu la rencontrer, elle était retenue par un émir originaire de Nice.

Précisions de Jean-Pierre Burlet