L’ancien responsable d’un collège catholique d’Annecy jugé pour agressions sexuelles

Ce 23 novembre, un ancien cadre du collège privé Saint-Michel d’Annecy (Haute-Savoie) comparaît devant le tribunal correctionnel pour une affaire de mœurs impliquant plusieurs jeunes élèves. Il est poursuivi pour deux agressions sexuelles sur mineurs et détention d’images pédopornographiques.

C’est un procès très attendu. Ce mardi, le tribunal correctionnel d’Annecy va juger l’ancien directeur adjoint du prestigieux établissement scolaire Saint-Michel. À 53 ans, Jean-Marie Boasso est poursuivi pour deux agressions sexuelles sur des mineurs. Il devra également répondre de consultation et détention d’images pédopornographiques dont certaines impliquant des élèves de l’institution catholique annécienne.

"Que justice soit faite"

Selon l’enquête, les faits les plus anciens remontent à 2016 et se seraient déroulés lors de retraites spirituelles à La Frasse. De son côté, Jean-Marie Boasso a toujours nié les accusations d’agressions sexuelles. Au total, six familles se sont constituées partie civile. "Ce procès est un moment très important", explique le père de l’une des victimes. "Les enfants en ont souvent parlé, il faut maintenant que justice soit faite."

Jean-Marie Boasso a été mis en examen en mai 2018. Le nom de l’ancien directeur adjoint de Saint-Michel est apparu alors que les enquêteurs travaillaient sur un autre dossier de mœurs impliquant des mineurs. Il s’agissait de celle de Jean-Louis Mivel, ancien maire de Cluses et également cadre de l’institution catholique annécienne. En novembre 2017, cette affaire s’était éteinte avec le décès du principal suspect. Il est mort des suites d’un malaise cardiaque dans la salle d’attente du palais de justice d’Annecy avant son audience chez le juge.

Autre affaire

