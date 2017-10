L'ancien responsable de "Promenade des anges" amené de force à son procès

Vincent Delhommel, un des fondateurs et ex-sécrétaire général de l'association "Promenade des Anges", association de victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice ne s'est pas présenté à son procès. Le mandat d'amener délivré par le parquet a donc été exécuté.

Après deux reports, le procès en correctionnelle de Vincent Delhommel, un des fondateurs et ex-sécrétaire général de l'association "Promenade des Anges", association de victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice, a lieu ce merdredi après-midi à Nice. Vincent Delhommel est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance, il comparait entre autre pour avoir détourné 7000 euros d'une opération de solidarité et avoir percu 2000 euros de remboursements de frais douteux. Le 1er septembre dernier, pour la deuxième fois, Vincent Delhommel ne s'était pas présenté au tribunal. Hospitalisé, son avocat avait remis aux juges une lettre de son psychiatre. La présidente de l'association promenade des Anges, partie civile, et des victimes présentes, avaient très mal pris son absence, interpretée comme de la lâcheté.

Pour son troisième procès ce mercredi, le parquet avait délivré un mandat d'amener. Vincent Delhomel ne s'étant pas présenté à 13h30, il a été emmené au tribunal par les policiers.