L'ancien responsable humanitaire Jean Lassalas est décédé

Olby, France

C'était un passionné de cette zone du monde, région extrêmement rurale et pauvre. Jean Lassalas est décédé ce jeudi dans la soirée, à l'âge de 89 ans.

Son dernier voyage dans la région en voiture datait de 2010. Mais, chaque année, il tenait à faire le chemin en avion avec ses bénévoles. Jean Lassalas avait vécu pendant plusieurs années dans cette région. "Je me suis rendu compte du manque de véhicule pour le transport des malades. Je me suis dis qu'on pourrait descendre avec quelques voitures et on les laisseraient aux dispensaires nécessiteux" expliquait-il à Sarah Gilmant en 2017.

Les obsèques célébrées à Olby jeudi 23 janvier

Patrice Papot, ancien président de l'association, se souvient d'un homme "généreux, dynamique, qui défonçait les portes pour arriver à ses fins, dans la mesure où ses fins étaient humanitaires".

Ses obsèques seront célébrées en l'église d'Olby le 23 janvier à 10 heures, avant l'inhumation dans l'intimité familiale. L'Association des Amis et Anciens de la Casamance lui rendra hommage lors de sa prochaine réunion.