L'ancien rugbyman de l'UBB Félix Le Bourhis accusé par sa compagne arcachonnaise de violences

Le rugbyman Félix Le Bourhis est accusé par sa compagne de l'avoir frappé lors d'une dispute, elle a porté plainte pour "violences". L'ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles aujourd'hui à Bayonne dément et contre-attaque.

C'est la compagne Félix Le Bourhis qui a rendu cette affaire publique via son compte Facebook . L'étudiante arcachonnaise explique dans un message, depuis supprimé, avoir reçu un coup de poing au visage lui ayant cassé plusieurs dents, lors d'une dispute au domicile du joueur, dans la nuit du 29 au 30 janvier. "Il m’a ensuite roué de coups quand j’ai tenté de m’échapper" rajoute la jeune fille avant de conclure "je n’ai pas honte de le divulguer à tout le monde".

Une ITT de 7 jours pour la jeune fille

La jeune fille a fait constater ses blessures au CHU de Bordeaux et joint à sa plainte une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de sept jours. Félix Le Bourhis conteste les faits et par la voix de son avocate bordelaise dément les accusations. En réaction le joueur a à son tour porté plainte pour diffamation mais aussi pour violences, manière de dire que s’il y a eu altercation entre les deux, ils sont impliqués de la même manière. Le joueur a par ailleurs posté sur son compte Facebook où il assure : "Les personnes qui me connaissent savent que toutes ces allégations déversées via la presse ou les réseaux sociaux ne sont qu'une accumulation de mensonges détestables". Il se refuse à tout commentaire supplémentaire, c’est le commissariat de Biarritz qui mène l’enquête, des auditions vont avoir lieu ainsi que des confrontations.