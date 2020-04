L'ancien skieur Pierre-Emmanuel Dalcin dénoncé pour non-respect du confinement

Gendarmes et policiers le disent : beaucoup prennent leur téléphone pour dénoncer voisins ou riverains qu'ils surprennent en train d'enfreindre les règles du confinement. A Val Cenis, l'ancien skieur Pierre-Emmanuel Dalcin en a fait les frais, et l'a raconté sur les réseaux sociaux.

Parce qu'il faisait beau vendredi dernier, parce qu'il dispose d'une terrasse isolée - "on est des privilégiés" admet-il - et parce que la station de Val Cenis est vide - "il n'y a personne" répète-t-il dans sa vidéo, en montrant les alentours - , Pierre-Emmanuel Dalcin et sa famille ont enfreint les règles du confinement. L'ancien skieur alpin de l'Equipe de France a invité une poignée de proches pour un barbecue en terrasse, à l'extérieur. Mais après le repas, les gendarmes sont arrivés pour les disperser, et ils lui confirment que, oui, le petit groupe a été dénoncé. Ni une ni deux, Pierre-Emmanuel Dalcin se saisit de son téléphone et publie une courte vidéo sur Facebook : "On s'est fait balancer !" Et s'en suit de la colère, et de la stupéfaction.

Les gendarmes font leur travail. Je n'avais pas le droit. Ce qui me dérange c'est la dénonciation

A tête reposée, Pierre-Emmanuel Dalcin s'en explique. "Je n'avais pas le droit, c'est sûr que ce n'était pas bien, il n'empêche que c'était humain", et d'ajouter "ce qui me dérange c'est la dénonciation. Est-ce que la personne qui m'a dénoncé est à moins d'un kilomètre de chez elle tous les jours ? Et est-ce qu'elle ne côtoie personne ?" s'interroge-t-il en rappelant que les règles du confinement sont difficiles. Voire selon lui contradictoires : "je pense que j'étais mieux en famille, que lorsque je vais faire mes courses et que je croise 20 personnes dans le supermarché". Il ignore qui a prévenu les gendarmes. Peut-être des promeneurs, aperçus à quelques centaines de mètres pendant qu'ils mangeaient. Peu importe, "il faut balayer devant sa porte" conclue-t-il.

Il a supprimé sa vidéo

Comme il l'admet, il ne s'attendait pas à se faire seulement des amis avec cette vidéo sur Facebook. Elle a été partagée plus de 5 000 fois en 12 heures. Il a reçu des soutiens compréhensifs, mais aussi "un paquet de mails d'insultes", certains lui souhaitant sa mort et celle de sa famille... "ça va trop loin" convient l'ancien skieur, qui a préféré la supprimer. C'est d'ailleurs parce qu'il a fait ce choix que nous avons choisi de ne pas la diffuser.

La famille s'est dispersée, les gendarmes ne les ont pas verbalisé pour cette fois.