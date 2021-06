L'ancien trésorier de la CGT de la Somme condamné pour escroquerie à Amiens

Joël Peuvot, l'ancien trésorier du syndicat a été condamné à payer une amende de 25.000 € avec sursis pour abus de faiblesse, escroquerie, faux et usage de faux entre 2013 et 2017. Il a continué d'agir comme trésorier alors qu'il a été exclu de la CGT en 2014.

Joël Peuvot a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire d'Amiens de ne pas avoir reversé une part de la cotisation des adhérents à la CGT alors qu'il était trésorier. Normalement à chaque adhésion un tiers de la cotisation part soit à l'union locale soit à l'union départementale. Et là pour près de 800 adhérents, l'argent ne serait pas retombées dans les trésoreries de la CGT. La CGT de la Somme considère que près de 144.000 € ont été détournés. Tout le débat était de savoir à quoi a servi cet argent. Le prévenu dit qu'il a toujours œuvré pour le syndicat et qu'il n'a pas profité de cet argent. C'est ce que son avocat Me Marc Blondet a soutenu pendant l'audience.

Il est aussi condamné pour escroquerie parce qu’il a continué de se présenter comme trésorier de l'union départemental de la Somme alors qu'il ne l'était plus à partir de 2014. Il a aussi crée des "syndicats fantômes" des unions locales qui n'étaient pas rattachées à une entreprise, ce qui n'est pas légal, en se servant de l'identité de certains adhérents à leur insu.

Pour Kévin Crépin, le secrétaire de la CGT dans la Somme présent pendant toute la durée de l'audience, après cette décision de justice le syndicat regarde droit devant.