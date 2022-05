L'ancienne clinique du Colombier à Limoges, terrain de jeu des pompiers pour un exercice grandeur nature

70 pompiers de quatre départements (Haute-Vienne, Dordogne, Creuse, Charente) ont passé la journée dans les décombres de l'ancienne Clinique du Colombier à Limoges. Spécialisés dans le sauvetage et le déblaiement, ils ont participé à un exercice grandeur nature.

Dans ce scénario catastrophe, un bâtiment en rénovation a explosé et les sapeurs pompiers doivent sécuriser les lieux et évacuer les victimes ensevelies. Les 70 pompiers ont pu s'entraîner toute une journée dans l'ancienne Clinique désaffectée du Colombier à Limoges. C'est un exercice réservé aux pompiers des Unités de Sauvetage, d'Appui et de Recherche (USAR) qui interviennent en milieu effondré ou menaçant (ruine). Ils sont les premiers à intervenir en cas d'explosion ou incendie d'un bâtiment, comme par exemple, à Allauch dans la nuit de dimanche à lundi 02 mai.

La clinique a été divisée en quatre zones d'intervention, notamment le parking et les étages. Chaque département (Haute-Vienne, Creuse, Charente et Dordogne) est affecté à une zone. Les pompiers de la Creuse s'occupent de sécuriser les étages de la clinique afin d'en sortir les victimes (jouées par d'anciens Sapeurs Pompiers) au second étage.

Le SDIS 23 utilise la technique de "glissière" pour évacuer une victime sur une échelle, notamment parce que le rez-de-chaussée est condamné. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Selon Vincent Lachâtre, pompier depuis 30 ans, il est impératif de s'entraîner dans des conditions réelles afin d'être prêt pour le jour où ils sont envoyés sur une vraie opération. En Haute-Vienne, les pompiers sont appelés une quinzaine de fois par an et la plupart du temps sur des situations de "petite ampleur". Pour cet exercice, Vincent Lachâtre s'occupe du parking de la clinique. Une victime se trouve emmurée sur l'un des étages inférieurs, alors son équipe sort la disqueuse puis le marteau piqueur pour venir à bout du mur en béton armée.

Chaque unité inscrit sur place leur avancé dans le bâtiment, afin qu'en cas de relève, la nouvelle équipe sache où reprendre. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Une nouvelle opération de ce type aura lieu en Dordogne, en octobre prochain. Cette fois, entre 300 et 400 pompiers spécialisés seront invités à participer pour un exercice de trois jours.

REPORTAGE - Les pompiers de l'USAR investissent l'ancienne clinique du Colombier pour un exercice géant Copier