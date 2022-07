L'ancienne députée du Nord et maire de Saint-Saulve Cécile Gallez décède à 86 ans

Maire de Saint Saulve pendant plus de 40 ans et suppléante de Jean-Louis Borloo en tant que députée du Nord, Cécile Gallez est décédée ce dimanche 31 juillet à l'âge de 86 ans.

C'était une figure de la vie politique du Valenciennois. L'ancienne maire de Saint-Saulve et députée du Nord Cécile Gallez est décédée, ce dimanche 31 juillet, dans son sommeil à l'âge de 86 ans, selon le maire actuel de Saint Saulve Yves Dusart.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

43 ans et 7 mandats à Saint-Saulve

Cela ne faisait que deux ans que Cécile Gallez avait quitté la mairie de Saint-Saulve. L'ancienne pharmacienne, engagée en politique depuis 1971, a été élue maire en 1973 et est restée à la tête de la commune pendant 43 ans.

La bataille contre la fermeture de l'usine Vallourec, devenue Ascoval, qu'elle a vu naître en 1975, a marqué son mandat. "On a subit des chauds et des froids, des gens qui reprenaient puis ne reprenaient plus... Les ouvriers méritaient mieux, mais ils ne se sont pas découragés et ont remonté la pente", déclarait-elle au micro de France Bleu en septembre dernier.

Elue députée suppléante UMP de Jean-Louis Borloo en 1997 dans la 21e circonscription du Nord, elle le remplace à l'Assemblée Nationale lorsqu'il est nommé ministre pendant près de 10 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"L'engagement incarné"

Son ancien premier adjoint, aujourd'hui maire de Saint-Saulve Yves Dusart, a salué dans un communiqué une femme représentant "l'engagement incarné", qui "s’est consacrée aux autres de toutes ses forces plus de cinquante années, mettant bien souvent sa vie personnelle et sa santé en second plan. Agglo, Département, Assemblée Nationale, elle a adoré toutes ses missions mais bien sûr, c’est Saint-Saulve qui restera son œuvre, son bébé…"

La vice-présidente du Sénat et Sénatrice du Nord Valérie Létard rappelle également son combat pour l'implantation de l'usine Toyota à Onnaing, évoquant une "force de la nature" qui "a également construit notre intercommunalité, notre façon de travailler ensemble, au delà des sensibilités, au sein de Valenciennes Métropole, dont elle a été la 1ère Vice-Présidente lors de sa création en 2001." Le député du Nord Fabien Roussel souligne lui aussi sur Twitter son combat "pour les grandes industries de notre arrondissement".