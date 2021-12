L'ancienne directrice de l'hôpital de Lanmeur condamnée pour harcèlement moral

Du harcèlement moral au plus haut niveau d'un hôpital. La chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Brest a estimé jeudi 9 décembre que l'ancienne directrice du centre hospitalier de Lanmeur avait bien maltraité, à l'époque, certains de ses subordonnés. Françoise Le Bot, 62 ans, a été condamnée pour la moitié des faits pour lesquels elle était poursuivie (4 sur 8).

Les magistrats ont suivi les réquisitions du parquet en lui infligeant une peine de 5 mois de prison avec sursis. Elle devra aussi verser 4.000 euros de dommages et intérêts à ses victimes, et 1.500 euros au titre des frais de procédure. La prévenue avait vivement nié chaque accusation lors de la très longue audience du 21 octobre. "Je ne dirais pas nié, mais plutôt qu'elle a essayé d'expliquer, rectifie son avocat Me Pierre-Yves Fouré. Françoise Le Bot a toujours contesté les faits et leur qualification pénale." Sans surprise, la défense a annoncé son intention de faire appel.

à lire aussi Dans le Finistère, une ancienne directrice d'hôpital jugée pour harcèlement moral

Une victoire collective

Le jugement a été accueilli avec satisfaction par les victimes. Même Andrée Lachuer, l'ancienne responsable des soins, qui n'a pas obtenu gain de cause, se réjouit de cette victoire collective. "Le groupe a été très solidaire, et pour certains qui ont beaucoup souffert je pense que la justice a rendu une décision satisfaisante", dit-elle.

Cette condamnation est un symbole fort pour Stéphane Postollec, le secrétaire général de la CFDT Santé Sociaux du Finistère. Car elle signifie qu'aujourd'hui, "il n'est pas acceptable d'avoir des comportements qui abiment les salariés, qui ne les respectent pas et peuvent les amener dans des profondeurs de tristesse et de désarroi absolument insupportables." Partie civile, le syndicat a obtenu un euro symbolique.

Soulagé lui aussi, Sébastien Capdevielle, l'ancien responsable des finances, sait que le combat n'est pas terminé : "On repart pour un tour, mais on lâchera pas". Après plus de dix ans de bataille, les anciens cadres de Lanmeur ne sont plus à un obstacle près.