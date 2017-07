L'ancienne élue socialiste marnaise Sabrina Ghallal condamnée à 8 mois de prison avec sursis

L'ancienne conseillère générale PS Sabrina Ghallal a été condamnée mardi 4 juillet à 8 mois de prison avec sursis pour organisation d'un mariage blanc en décembre 2013. Elle annonce faire appel de sa condamnation et se défend une fois de plus.

Les poursuites pour mariage blanc sont rares, le procureur de la République l'avait souligné lors du procès le 13 juin dernier. Les condamnations pour organisation d'un mariage blanc sont tout aussi rares. Hier, le Tribunal correctionnel de Reims a estimé qu'il y avait "largement assez d'éléments" pour condamner l'ancienne conseillère générale de la Marne Sabrina Ghallal pour organisation d'un mariage blanc. L'ex élue socialiste écope ainsi de 8 mois de prison avec sursis et 3000 euros d'amende. Sabrina Ghallal est en revanche relaxée pour l'accusation d'abus de faiblesse "faute d'éléments suffisants" selon le Tribunal. Le procureur de la République avait requis un an de prison avec sursis.

Sabrina Ghallal fait appel de sa condamnation

Sabrina Ghallal est accusée d'avoir arrangé en décembre 2013, un mariage entre un militant CGT rémois, également militant au PS, et une étudiante d'originaire algérienne pour qu'elle obtienne un titre de séjour en France. Ce qu'elle a toujours nié. Et l'ex élue qui n'a aujourd'hui plus aucun mandat politique, compte bien se battre jusqu'au bout pour prouver son innocence. Elle et son avocat ont annoncé qu'ils vont faire appel de la condamnation.

"Tout le monde m'observait de près ou de loin donc bien évidemment que j'allais pas risquer ma carrière politique...", souligne Sabrina Ghallal. L'affaire avait éclaté en 2014, avant les élections départementales de 2015. "Moi j'ai rien gagné dans cette histoire... aider les gens oui, les orienter vers un avocat, vers des associations, faire des recours devant le préfet... ça fait 17 ans que je milite, mais à aucun moment je vais faire un truc répréhensible...", poursuit Sabrina Ghallal.

"C'est pas moi..."

La mariée, une jeune femme d'origine algérienne, a elle aussi été condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour avoir contracté un mariage blanc. La soeur de la mariée à quant à elle été relaxée.