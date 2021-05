L'ancienne gloire de l'ASNL et du RC Lens Tony Vairelles est jugé pour violences devant une discothèque

C'est le procès d'une gloire déchue. L'ex-footballeur de l'AS Nancy Lorraine et du RC Lens Tony Vairelles comparaît ce lundi 31 mai au tribunal correctionnel de Nancy pour violences aggravées. En cause : une fusillade il y a près de dix ans devant une discothèque d'Essey-lès-Nancy une nuit d'octobre 2011. Tony et ses trois frères avaient fait face à des videurs, en blessant sérieusement trois d'entre eux, notamment par balles. Dix ans après, les deux camps se font face à nouveau, cette au tribunal correctionnel de Nancy. Le procès débute ce lundi 31 mai et doit durer jusqu'à vendredi.

Tony Vairelles échappe au procès aux Assises

D’un côté, les videurs de la discothèque expliquent avoir expulsé les deux plus jeunes frères Vairelles, mais qu'ils sont revenus peu après avec du renfort. Les videurs se font tirer dessus. Mais leur version est confuse : dans un premier temps, ils affirment que 4 ou 5 hommes ont fait feu, puis désignent seulement les deux frères les plus âgés Tony et Fabrice Vairelles. Dans l’autre camp, les frères Vairelles reconnaissent avoir été devant la discothèque mais nient les coups de feu.

Au moment des faits, il n'y a pas de témoins, les protagonistes sont les seuls présents sur le parking : les portes étaient fermées pour empêcher les clients de sortir, et aucune image de vidéosurveillance ni aucune arme n’a été retrouvée. Après investigations, les videurs sont donc eux aussi mis en examen pour violences avec arme. Des rebondissements et des zones d’ombre qui ont conduit cette affaire en correctionnelle et non plus aux Assises où les accusés risquaient la perpétuité. Ils risquent aujourd'hui jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.