L'ancienne infirmière facturait des stages bidons aux pharmacies du Pays basque

Chassez le naturel, il revient au galop. Déjà condamnée pour escroquerie et fraude en 2016, Catherine Wantz a de nouveau été sanctionnée ce mardi 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bayonne. Cette fois-ci pour abus de confiance et abus de biens sociaux commis entre 2016 et 2017. L'ancienne infirmière est condamnée à dix mois de prison ferme, 5 000 euros d'amende et à une interdiction à vie de gérer une entreprise. La décision est lourde et va au-delà des réquisitions du parquet. Manière pour la justice de stopper la spirale délictuelle infernale dans laquelle Catherine Wantz s'est enfermée depuis de nombreuses années.

Préjudice de 122 000 euros

Âgée de 52 ans, la prévenue a brillé à la barre de la chambre correctionnelle. Briller par son absence. Refus d'obstacle pour Catherine Wantz qui, au moment des faits, était à la tête d'une société basée à Arbonne. Terraforma proposait des formations aux pharmaciens sur le thème de la "gestion de l'urgence dans les officines". Lesdites formations sont obligatoires tous les ans et prises en charge financièrement par la Sécurité Sociale via un fond spécifique. C'est elle qui se chargeait de toutes les démarches, encaissait les chèques, mais ne délivrait jamais aucune formation. 32 pharmacies ont été grugées et 13 ont déposé plainte. Si la facture était neutre pour les pharmaciens, puisqu'ils étaient remboursés par la sécu, le préjudice total s'élève à 122 000 euros, selon les résultats de la minutieuse enquête de la Police Judiciaire de Bayonne.

Pas la fin de l'histoire

Mais l'affaire va plus loin. Catherine Wantz se versait un salaire mensuel de 6 000 euros. Elle faisait aussi profiter sa famille de l'entourloupe. Ainsi, elle avait bombardé son fils de 21 ans au poste ronflant de Directeur Général avec un salaire mensuel de 2 000 euros. Sur son CV, "une expérience de trois mois dans la restauration", fait remarquer la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. Pas de quoi plaider en sa faveur. Catherine Wantz n'en a pas fini avec la justice. Elle est convoquée devant ce même tribunal, le 13 juin prochain, pour des faits d'escroquerie au préjudice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne entre 2020 et 2021.