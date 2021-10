L'ancienne maire de Montauban Brigitte Barèges est jugée en appel pour détournement de fonds publics

Brigitte Barèges, 68 ans, a l'occasion de s'expliquer à nouveau. Et elle l'espère, retrouver ses mandats. Jugée en décembre 2020, elle a été condamnée le 9 février dernier pour détournement de fonds publics à cinq d'inéligibilité, 12 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende. Elle a fait appel.

"Je conteste ma culpabilité et tous les faits qui me sont reprochés"

En décembre, l'audience avait durer plus de douze heures. Celle qui était alors maire de Montauban, présidente du Grand Montauban et conseillère départementale du Tarn-et-Garonne avait plaidé la bonne foi. Elle et ses collaborateurs les plus proches sont accusés d'avoir créer un emploi fictif en payant, sur les deniers municipaux, un homme chargé d'écrire des articles en faveur de la maire dans un hebdomadaire local, le Petit Journal.

Au début de cette audience en appel, Brigitte Barèges à la barre a déclaré qu'elle contestait sa culpabilité et tous les faits qui lui sont reprochés.

En première instance, la Ville de Montauban avait refusé de se constituer partie civile, laissant trois conseillers municipaux d'opposition, deux communistes et un socialiste, le faire. Depuis, la collectivité a changé de stratégie. Ce jeudi, c'est l'avocat de la Ville qui va plaider. La Ville s'est constituée partie civile en appel, suite à une délibération municipal au printemps. Elle va donc se défendre contre son ancienne patronne, et proposer un dédommagement. Préjudice qu'on pourra imaginer bien moindre que si les opposants avaient soumis leur propre évaluation.