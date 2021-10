L'ancienne maire de Valdoie, poursuivie pour diffamation, a été relaxée

Le tribunal judiciaire de Belfort a relaxé ce mercredi Corinne Coudereau, ancienne maire de Valdoie. Elle était poursuivie pour diffamation après la plainte de son opposante aux élections municipales, Marie-France Céfis, sortie victorieuse du scrutin. L'objet de la plainte : un livre, écrit par Corinne Coudereau, baptisé "la Maire se déchaîne".

Dans cet ouvrage publié en septembre 2020, l'ancienne élue y "livre tous ses combats de femme mère, et de maire". Elle y décrit son combat contre le Covid-19 et son parcours de maire lors de la crise sanitaire, mais des passages "portent atteinte" à Marie-France Céfis, a estimé la maire de Valdoie et son avocat. Des arguments qui semblent ne pas avoir convaincu le tribunal.

A l'audience, Marie-France Céfis se dit "blessée" par le livre

Parmi les passages considérés comme diffamant par Marie-France Céfis, se trouve par exemple la description d'un épisode de la vie politique terrifortaine. Dans ce chapitre nommé "Dallas Valdoie", Corinne Coudereau raconte comment pendant les élections législatives de 2017, elle aurait été "mise à l'écart, évincée du Conseil Départemental" par Marie France-Céfis, et comment cette dernière "aurait tout fait" pour lui barrer la route.

Plusieurs passages de la sorte auraient ainsi fait vivre un calvaire à la nouvelle maire de Valdoie affirme t'elle à l'audience ce mercredi : "J’ai très mal vécu ce livre, avec beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Mes blessures sont encore présentes". Pour son avocat, qui demandait l'euro symbolique, l'ouvrage est destiné à se déchaîner contre Marie France-Céfis : "Quand on fait le cumul des paragraphes, un bon tiers de ce livre est consacré à ma cliente".

Un livre pour raconter les coulisses du mandat de maire affirme Corinne Coudereau

Corinne Coudereau a expliqué à la barre que "ce livre n’est pas du tout un livre contre Madame Céfis. Je voulais exposer tout ce qu’on pouvait subir dans une commune, pendant une campagne. Ce que j’ai fait pour les habitants, pour la ville. Je voulais raconter mon parcours. J’ai vécu des choses terribles que j’avais juste envie de raconter. A un moment Madame Céfis apparait, c’est tout".