Affaire Godard : 20 ans après, ils habitent la maison du docteur disparu

Juvigny-sur-Seulles, France

Il y a 20 ans, Yves Godard partait de Tilly-sur-Seulles dans le Calvados avec ses deux enfants pour ne jamais revenir. La maison du docteur située entre Caen et Bayeux a fait l'objet de nombreuses perquisitions et fouilles après la découverte d'importantes tâches de sang de la mère Marie-France. Son corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, l'ancienne maison des Godard est à nouveau habitée.

Didier Hubert y vit depuis 6 ans. Lors de la première visite, il ne savait pas qu'il entrait dans un bien particulier. "Avec ma femme, on cherchait une maison qui avait du cachet, une maison en pierre, se souvient le jeune retraité. L'agent immobilier nous a présenté cette maison sans nous parler de son histoire." Le couple a un coup de cœur pour la maison, son terrain et son petit pont gallo-romain. Quelques jours plus tard, Didier Hubert finit par découvrir le passé du bâtiment. "On s'est renseigné sur Internet, on s'est procuré tous les livres sur l'affaire. On a eu un choc. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait ?"

Premières nuits difficiles sous l'ancien toit des Godard

Après une dizaine de visites et beaucoup d'hésitation, Didier Hubert et sa femme achètent l'ex-maison des Godard. "Il n'y a eu que des doutes ici, on n'a jamais retrouvé de corps. En 2012, la justice a clôt le dossier, on était en 2013 donc on s'est dit banco." Les premières nuits sont difficiles mais le couple s'habitue et réalise de nombreux travaux pour s'approprier leur nouveau toit. "Maintenant, ce n'est plus la maison Godard, c'est la maison Hubert", souligne l'ancien commerçant.

L'ancienne maison du docteur Yves Godard en août 2019. Un petit pont devance la demeure. © Radio France - Marcellin Robine

Deux décennies se sont écoulées depuis le début de l'affaire mais des curieux viennent toujours observer l'ex-maison des Godard. "Au départ, ça m'a fait un petit peu sourire de voir des gens regarder la maison, confie Didier Hubert, maintenant ça m'agace un peu parce que quand je vois des gens qui prennent des photos, je vais les voir en disant "Attendez, c'est un lieu privé, vous n'avez pas à faire ça." On a sorti aussi des personnes qui venaient sur le terrain quand le portail était ouvert." Quand les curieux sont assez discrets, Didier Hubert parle un peu avec eux, "et puis ils nous laissent notre tranquillité. Mais quand c'est un peu plus malsain, je ne me fâche pas mais je les rembarre, on n'est pas dans un musée ou un zoo !"

Didier Hubert compte maintenant agrandir l'ancienne maison des Godard. "On voudrait faire une chambre d'hôtes. Pour le contact parce que j'aime ça, pas dans le but de dire "venez habiter dans la maison Godard", ce n'est pas du tout notre état d'esprit." Une nouvelle appropriation pour que l'ancienne maison du docteur devienne définitivement la maison Hubert.

Didier Hubert, propriétaire de l'ancienne maison des Godard au micro de Marcellin Robine Copier

Affaire Godard : les dates-clés © Visactu

À lire aussi ► INTERVIEW - 20 ans après le début de l'affaire Godard, l'ancien procureur de Saint-Malo s'exprime