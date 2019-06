L'ancienne porte-parole des gilets jaunes de Vesoul condamnée à 6 mois de prison avec sursis

Vesoul, France

Le tribunal correctionnel de Vesoul a condamné Céline Roy à six mois de prison avec sursis ce mardi. La jeune femme a été condamnée pour avoir injurié le préfet de Haute-Saône dans une vidéo publiée sur Facebook au mois de décembre.

Un euro symbolique pour le préfet

Le tribunal correctionnel condamne également Céline Roy a suivre un stage de citoyenneté à ses frais dans un délai de six mois, et elle doit également verser un euro symbolique au préfet du département au titre des dommages et intérêts.

L'ancienne porte-parole des gilets jaunes aujourd'hui installée à Belfort a annoncé son intention de faire appel.