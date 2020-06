L’ancienne principale d’un collège savoyard jugée pour harcèlement moral

L'ancienne principale du collège Joseph et Xavier Maistre à Saint-Alban-Leysse est jugée ce vendredi pour harcèlement moral par le tribunal correctionnel de Chambéry. Elle est soupçonnée d’avoir poussé à bout le CPE, le Conseiller Principal d’Education, il s’est suicidé pendant l’été 2015.

Mario Guérinoni disait vivre un enfer, d’ailleurs il ne voulait plus retourner au travail, ou plutôt il ne pouvait plus, c’était au-dessus de ses forces. Il était hanté par l’idée de la rentrée et de devoir retourner au collège Joseph et Xavier de Maistre à Saint-Alban-Leysse. A 59 ans, il s'est suicidé sur son lieu de vacances en aout 2015.

Quelques semaines avant il avait porté plainte, contre la principale du collège pour harcèlement. Brimades, injures, sanctions disciplinaires non justifiées selon lui. Il se plaignait également d’être rabaissé devant des professeurs et mêmes devant des collégiens. Son état de santé s’est dégradé physiquement et psychologiquement. Aujourd’hui, selon l’avocat de ses trois enfants, ils espèrent que la justice reconnaîtra que leur père a été victime de harcèlement.

La principale (désormais en poste à Bourgoin-Jallieu), est poursuivie pour des faits commis entre 2013 et 2015, pendant 2 ans, une accusation qu’elle rejette en bloc. Elle estime qu’elle n’a rien à voir avec le suicide de son ancien conseiller d’éducation.