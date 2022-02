L'ancienne route d'Anduze coupée à la circulation après un accident de poids-lourd

La D907, mieux connue sous le nom d'ancienne route d'Anduze, est coupée à la circulation entre Gajan et le Clos Gaillard ce lundi en fin de matinée. Un poids-lourd s'est couché sur la route. Une déviation est mise en place.

La D907, mieux connue sous le nom d'ancienne route d'Anduze, est coupée à la circulation entre Gajan et le Clos Gaillard ce lundi en fin de matinée. Un poids-lourd s'est couché sur la route. Une déviation est mise en place par La Calmette via la RN106 et la D22.