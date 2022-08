L'encrassement du moteur sur une vieille voiture à l'origine d'un accident mortel en Dordogne

L'autopsie a permis d'identifier la personne qui était au volant de la voiture qui a fait une sortie de route à Lolme en Dordogne jeudi 18 août. Grâce à des échantillons d'ADN prélevés sur le fémur de la victime et comparés à une brosse à dent, les enquêteurs ont pu établir formellement qu'il s'agit d'un jeune homme de 33 ans, un Allemand domicilié à Monpazier.SA Skoda qui a pris feu, jeudi vers 1h du matin sur la route départementale 660 entre Beaumont et Monpazier.

Le pot catalytique est monté à 1000°

A l'origine, les enquêteurs pensaient que le conducteur de la voiture était mort après avoir fait une sortie de route et percuté un arbre. Les pompiers pensaient que la voiture avait pris feu "sous la violence du choc". Mais selon le parquet de Bergerac, l'expertise incendie a permis d'établir que le décès est accidentel, et que le feu est la cause, et pas la conséquence de l'accident.

La Skoda, vieille de vingt ans, présentait un défaut d'entretien. Elle s'était encrassée. Le jour de l'accident, elle est montée en température, la protection du pot catalytique a fondu, et il s'est enflammé parce que la température sous la voiture a atteint les 1000 degrés. Avec l'incendie, le conducteur du véhicule a perdu le contrôle, et la voiture a violemment percuté un arbre. En l'absence d'infraction, l'enquête est close et le corps du jeune homme va pouvoir être remis à sa famille.