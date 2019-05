L'anesthésiste de Besançon, originaire de la Vienne, va s'exiler dans le Poitou en attendant son procès

L'anesthésiste de Besançon mis en examen dans plusieurs dossiers d'empoisonnement de patients a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Dans l'attente d'une nouvelle décision le concernant, il trouvera exil à Mignaloux, près de Poitiers, la commune où vivent ses parents.

Dans le Doubs, les familles des victimes présumées du docteur Péchier sont en colère : l'anesthésiste a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Certes, le parquet de Besançon a fait appel mais les familles de victimes sont choquées par cette décision. Frédéric Péchier, qui est originaire de Poitiers, est soupçonné d'avoir empoisonné des patients : 17 nouveaux cas en plus des sept déjà en cours. Dans l'attente de son procès, l'anesthésiste va donc trouver exil dans le Poitou.

Il devrait rejoindre ses parents à Mignaloux

D'après l'un de ses avocats, Me Leborgne, Frédéric Péchier devait quitter Besançon jeudi pour rejoindre l'agglomération poitevine. Le juge des libertés lui a en effet interdit de séjourner à Besançon et dans la commune voisine de Montfaucon où il habite avec son épouse et ses filles. C'est donc au domicile de ses parents à Mignaloux-Beauvoir qu'il va observer le contrôle judiciaire auquel il est soumis.

Premières années d'études de médecine de Poitiers

C'est à Poitiers que Frédéric Péchier a débuté ses études de médecine jusqu'à la sixième année pour ensuite poursuivre sa formation à Besançon semble-t-il et devenir anesthésiste comme son père aujourd'hui à la retraite. Mais son séjour aux portes de Poitiers pourrait être bref.

Le parquet de Besançon a fait appel de sa mise en liberté, appel qui sera examiné dans les quinze jours. Et si le procureur obtient gain de cause, il sera alors incarcéré.