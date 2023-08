L'animateur Jean-Marc Morandini condamné à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel

Jean-Marc Morandini a été reconnu coupable de harcèlement sexuel à l'encontre d'un jeune comédien ce mardi. Le tribunal judiciaire de Paris l'a condamné à six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. L'animateur est également condamné à une amende de 10.000 d'euros, à une obligation de soins psychologiques, et devra indemniser la victime à hauteur de 13.000 euros. Le tribunal a également condamné l'animateur de la chaîne CNews pour "travail dissimulé" et sa société "Ne zappez production" à une amende de 10.000 euros pour le même chef. Ses avocates ont aussitôt indiqué qu'il ferait appel de cette condamnation.

ⓘ Publicité

L'animateur était jugé pour "harcèlement sexuel" à l'encontre d'un jeune comédien, 19 ans à l'époque des faits, et "travail dissimulé" à l'occasion du tournage d'une web-série qu'il produisait.

Manipulateur narcissique

Dans ses réquisitions , la procureure avait dénoncé "le goût de la manipulation" de l'animateur de 57 ans, soulignant sa "personnalité narcissique et rigide" qui "rend difficile une remise en question de lui-même". La procureure avait également souligné les "pressions graves" et les "sollicitations explicites et réitérées" sur le plaignant, afin d'obtenir "un acte réel ou apparent de nature sexuelle". À plusieurs reprises, avait-elle rappelé, M. Morandini a demandé au jeune homme de lui faire une fellation, via son avatar "Catherine Leclerc", soi-disant "directrice de casting" derrière laquelle il se cachait.

Déjà condamné

En décembre dernier, l'animateur avait déjà été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis assortie d'une obligation de soin de deux ans et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) pour des faits de "corruption de mineurs" commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques à caractère sexuel et d'un casting à son domicile.