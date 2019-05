L'année 2019, un bon cru pour les embauches dans la Loire et la Haute-Loire

Les intentions d’embauche sont en plein boom dans la Loire et la Haute Loire. C’est en tout cas le constat de Pôle Emploi ce jeudi sur les deux départements, plus 15,9 % dans la Loire et 16,2% en Haute Loire, une situation inédite.

L'année 2019 s'annonce excellente pour les embauches dans la Loire et la Haute-Loire. Dans la Loire, les intentions d'embauche des entreprises sont en hausse de 15,9% et de 16,2% en Haute Loire selon les chiffres de Pôle Emploi.

Notre secteur jusqu’ici était loin de faire partie des départements d’Auvergne Rhône-Alpes les plus dynamiques mais la tendance est au rattrapage et l’année 2019 semble être un bon cru pour cela selon Gilles Devasquet, le directeur Loire-Haute Loire de Pôle emploi :" cela s'explique par une reprise économique, un taux de croissance plus favorable, et des intentions d'embauche."

Seul écueil : dans les deux départements, plus de la moitié des entreprises ayant l'intention de recruter cette année ne sont pas sures de trouver des candidats. Dans la Loire, dans 54 % des cas, et en Haute Loire dans 57% des cas, les employeurs potentiels jugent qu’ils auront du mal à trouver des salariés pour occuper les postes qu’ils proposent.

Valorisation des métiers du BTP, de l'industrie

La restauration, l’industrie, les métiers du service à la personne, le BTP n’ont pas toujours la côte auprès des demandeurs d’emploi qui les considèrent comme pénibles mais Pôle Emploi va amplifier ses efforts sur le terrain cette année pour faire coïncider plus encore l’offre et la demande. "On a 40 conseillers sur le territoire en lien direct avec les entreprises pour repérer des candidats. On a des demandeurs en capacité, c'est à nous de les mettre en valeur dans les entreprises" détaille Gilles Devasquet.

En règle générale ces dernières année sur la Loire et la Haute Loire entre 60 et 70 % des offres d’emploi proposées par les entreprises ont été concrétisées par des embauches fermes, l’année 2019 pourrait faire encore mieux. Et 77% des entreprises qui ont engagé des salariés, par l’intermédiaire de Pôle Emploi, se déclarent satisfaites de leurs embauches.