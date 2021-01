L'année 2021 démarre fort pour les douaniers des Pyrénées-Orientales !

2021 commence sur les chapeaux de roues pour les douaniers des Pyrénées-Orientales : ils viennent de réaliser plusieurs importantes saisies de tabac de contrebande à proximité de la frontière espagnole. En tout, 457 kilos de tabac ont été interceptés, soit l'équivalent de 1 830 cartouches de cigarettes.

Les douaniers de Port-Vendres ont notamment dû faire face à un refus d’obtempérer le jeudi 07 janvier. Après une course-poursuite, l'automobiliste a fini par être interpellé. Dans son véhicule, les forces de l'ordre ont retrouvé 171 kilos de tabac. En tout, vingt contrôles se sont avérés payants pour les douanes, la plupart du temps dans des véhicules de tourisme.

La surveillance de la frontière devrait être un peu plus simple ces prochains jours pour les douaniers : le gouvernement français, au nom de la lutte contre le terrorisme, a décidé de fermer ce lundi et pour une durée indéterminée cinq axes secondaires transfrontaliers, autant de possibilités en moins pour trafiquants et contrebandiers.