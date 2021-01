L'antenne de France Bleu Limousin en partie coupée suite à un incendie sur l'émetteur des Cars

L’émetteur des Cars qui sert à la diffusion de radios, dont France Bleu Limousin et de la télévision, est en proie à un incendie ce lundi soir en Haute-Vienne. Dans certains secteurs du Limousin, notre radio locale ne peut donc, pour le moment, plus retransmettre ses programmes sur les ondes FM.

France Bleu Limousin n'émet plus dans certains secteurs du Limousin depuis les alentours de 20h ce lundi soir, en raison d'un incendie sur le relais des Cars, situé au sud de la Haute-Vienne. Les pompiers ont envoyé une vingtaine d'hommes sur place et mobilisé le Grimp, le groupe d'intervention en milieu périlleux, afin de sécuriser la zone et permettre l’accès à ce pylône métallique de 230 mètres de haut. Deux équipes de gendarmerie ont également été dépêchées pour faire les premières constatations sur place et déterminer l'origine du sinistre.

Cet émetteur retransmet notre radio locale, comme toutes les radios de service public, ainsi que la télévision via la TNT, dont les diffusions sont donc aussi interrompues pour une partie des habitants de la Haute-Vienne. La téléphonie mobile semble également impactée.