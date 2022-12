L'antenne des Restaurants du cœur de Fontaine, en Isère, cherche un local de toute urgence

"Pour une fois ce sont les bénévoles des Restos qui sont à la rue". Jean-Paul Cézard, le président des Restaurants du cœur en Isère, ne s'arrête plus depuis dimanche matin ! Depuis qu'à Fontaine, dans la métropole de Grenoble, un feu de poubelles s'est propagé au local de l'association. Un bureau, un local servant de vestiaire et quelques denrées alimentaires ont été détruites mais surtout le local de distribution dans son ensemble a été noirci par les fumées. Il est inutilisable "pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois nous dit-on, explique Jean-Paul Cézard, mais nous ne pouvons pas nous arrêter alors qu'arrive l'hiver et la période de Noël !".

Le plus important centre de distribution du département

"Le centre de Fontaine, poursuit le président des Restos en Isère, est le plus grand de l'agglomération grenobloise et le plus grand du département. On sert 850 familles en moyenne par semaine, environ 2500 personnes, et on a des statistiques qui s'affolent avec la précarité, avec le coût de l'énergie, avec le coût des denrées alimentaires...". Chaque semaine le local de Fontaine voit transiter "15 à 17, voire 20 palettes de marchandises [...] plusieurs tonnes de marchandises" qu'il faut distribuer du lundi au samedi.

Un local de 200 à 250 mètres carrés, fermé et avec l'électricité

Comme la mairie de Fontaine n'a pas de local adapté disponible les Restaurants du cœur font désormais appel à la métropole et aux privés du secteur. "Il nous faut un local de 200-250 mètres carrés sur la zone de Fontaine, proche du tramway [...] C'est un local permanent ou il faut qu'on ait une partie de stock sur place. Le minimum, bien sûr, mais il nous faut du stock. Il nous faut des armoires réfrigérées, des congélateurs et puis tout un espace réservé à la distribution". Des appareils de froid que les Restos peuvent se débrouiller à trouver au besoin. L'urgence "c'est le toit". Si vous avez une proposition à faire il faut écrire à ad38.presidence@restoducoeur.org