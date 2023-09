L'ANTS alerte sur une arnaque aux faux PV de stationnement

Alerte arnaque ! Vous avez peut-être vu passer des mails, soit disant envoyés par l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, qui évoquent un "stationnement non conforme" qui a donné lieu à une infraction, et vous invite à cliquer sur un lien pour payer votre amende de 35 euros dans un délai très court "pour éviter toute majoration".

L'ANTS "ne collecte pas le paiement des amendes"

Bien que très bien imités - avec le logo de l'administration - ces courriels sont des faux. L'ANTS explique qu'il ne faut jamais cliquer sur ce genre de lien et rappelle que l'administration "ne collecte pas le paiement des amendes", incitant les internautes "à ne jamais communiquer les informations personnelles sur des sites non officiels". Le seul site où il est possible de régler ses contraventions est le site amendes-gouv.fr.

Pas de QR codes

La mairie de Melun, en Seine-et-Marne, alerte elle sur des faux PV déposés sur les pare-brise de plusieurs dizaines d'automobilistes, ce mardi. On pourrait jurer qu'ils ont été laissés par des agents de sécurité de la voie publique mais ils possèdent un QR code, qui renvoie à un site de paiement illicite qui se fait passer pour officiel, or l'administration française n'utilise jamais de QR code pour le paiement des amendes. La municipalité a porté plainte auprès de la gendarmerie.