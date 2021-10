L'AP-HP et la Sorbonne ont mis en retrait le gynécologue visé par une enquête pour viol

Emile Daraï, gynécologue renommé de l'hôpital Tenon à Paris, visé par une enquête judiciaire pour "viol sur mineur de plus de 15 ans", est mis en "retrait de ses responsabilités de chef de service et de responsable pédagogique", ont annoncé vendredi l'AP-HP et Sorbonne Université.

Une mise en retrait pour le gynécologue

L'AP-HP et l'université de la Sorbonne ont mis en "retrait de ses responsabilités de chef de service et de responsable pédagogique", ont annoncé vendredi les deux institutions.

Elles avaient décidé le 20 septembre de déclencher une enquête interne. Et pour que cette enquête se passe sereinement, elles estiment que le gynécologue doit se retirer. Sa situation sera réexaminée à l'issue de cette enquête interne d’ici à la fin du mois d'octobre 2021.

C'est le collectif "Stop violences gynécologiques et obstétricales" qui avait recueilli des témoignages sur son compte Twitter. Il se dit "scandalisé que la suspension pleine et entière du professeur Emile Daraï n'aie pas encore été prononcée à titre conservatoire pour l'ensemble de ses fonctions et pour toute la durée de l'enquête et des procédures judiciaires qui le visent", ce vendredi dans un communiqué.

Le gynécologue doit faire face à deux plaintes

Le gynécologue est spécialiste de l'endométriose, chef de service gynécologique-obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon. Deux plaintes ont été déposées contre lui. Le professeur Daraï "récuse les faits" et attend les conclusions de l'enquête interne.

Il a été accusé par plusieurs ex-patientes de pratiquer des examens vaginaux et rectaux de manière brutale et sans demander le consentement.

Le collectif "Stop violences gynécologiques et obstétricales" estime que "ce ne sont pas juste des mauvaises pratiques, ce n'est pas juste un défaut d'information. Ce sont des faits pénalement répréhensibles. Il y a eu des plaintes pour viol", rappelle-t-il.