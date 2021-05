L’apiculteur aveyronnais retrouve ses ruches volées grâce aux images de vidéo-surveillance

Les vols de ruches sont plus en plus fréquents. Le syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées a par exemple recensé en mars, cinq vols de ruches commis sur les communes de Venerque, Thil, Le Grès et Lara en Haute-Garonne, ainsi que près du pont du Gard dans le Gard. Au total, le(s) voleur(s) a (ont) dérobé 157 ruches prêtes à produire du miel à quatre apiculteurs : un apiculteur amateur et trois professionnels.

Un couple d'apiculteurs de l'Aveyron, à la Rouquette dans le secteur de Villefranche de Rouergue s'est lui fait dérobé 32 ruches le week-end dernier, le vendredi 30 avril vers 20h. Et grâce aux images des caméras qui surveillent ses ruches, ils ont pu mettre la main sur le voleur. Un apiculteur du Tarn venu se servir.

Traque sur internet

Dans cette traque, tout a débuté par un message sur internet. Sur le site web du GAEC de la Reine des Abeilles, le message destiné au voleur était très clair. "Nous vous prions de bien vouloir nous restituer le plus rapidement possible les ruches volées le 30 avril vers 20h. Nous publions quelques photos sans votre visage et votre plaque d'immatriculation pour l'instant. Si vous ne prenez pas contact avec nous, nous publions toutes les photos et déposons une plainte à la gendarmerie. "

Dans le milieu apicole, le message a tellement tourné, que le voleur, un homme de 39 ans, un Tarnais, apiculteur amateur s'est rendu. Le propriétaire n'avait pas porté plainte, mais les gendarmes étaient cachés si besoin pendant la transaction et le retour des ruches. Il y a eu besoin, la plupart des abeilles, sélectionnées pendant des années par l'apiculteur aveyronnais étaient mortes. D’autres avaient disparu. Un gros préjudice estimé en ce moment par les gendarmes.

Des dizaines de caméras

En tout cas l’exploitation de la Reine des Abeilles va continuer de se protéger. Depuis, le vol, l'apiculteur a acheté une dizaine de caméras en plus et des traqueurs GPS. Pour Alexandre Martinez, qui a un millier de ruches environ, la perte est importante. Il a retrouvé des ruches, mais les abeilles avaient disparu ou sont mortes. Des abeilles qui avaient une grande valeur parce qu'elles étaient génétiquement sélectionnées. L'apiculteur aveyronnais a donc porté plainte. Et selon lui aujourd'hui, pas le choix, il faut protéger avec des caméras et des GPS.

À cause de la surmortalité ?

Si la profession s'accorde à dire qu'il y a une augmentation du nombre de vols de ruches, difficile d’en connaître les raisons. Les avis sont partagés sur la question. C'est sans doute un vol facile à accomplir. Cela s’explique également par la surmortalité à cause de la sécheresse et des pesticides qui poussent certains petits apiculteurs à voler. D'autres enfin avance des réseaux internationaux qui seraient à l'origine de ces larcins.