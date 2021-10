L'appauvrissement des retraités est une réalité selon Eliane Daunis de la CGT-retraites

Eliane Daunis, secrétaire générale de la CGT-retraites dans le Gard; était ce vendredi l'invitée de France Bleu Gard Lozère.

Les prix ont augmenté de 1,6% depuis le 1er janvier. Et ça continue avec l'augmentation en ce 1er octobre du prix du gaz et bientôt de l'électricité. Les retraites de base, elles, n'ont augmenté que de 0,4% et 1% pour les complémentaires. Selon Eliane Daunis, "on ne se rend pas compte de l'appauvrissement des retraités". La secrétaire générale de la CGT-retraites prend pour exemple "les associations telles que les Restos du cœur ou le Secours Populaire qui voient de plus en plus de retraités arriver dans leurs locaux".

Eliane Daunis pense notamment au cas "des veuves et à leurs pensions de réversion. Ce sont vraiment des personnes qui vivent vraiment avec très peu".

Une journée nationale d'action est organisée ce vendredi à l'appel de nombreux syndicats (CGT, FO, CFTC, CFE CGC, FSU, Solidaire) autour des retraites.