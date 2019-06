L'appel à l'aide d'Enzo, après l'incendie de sa maison dans le Biterrois

Thézan-lès-Béziers, France

C'est un véritable drame que vivent actuellement Enzo P. et sa mère. Mercredi dernier, leur maison située à Thézan-lès-Béziers, dans le Biterrois, a été détruite par un incendie. Tout est parti en fumée à l'intérieur, il ne reste que les murs.

La maman du jeune homme était seule dans la maison quand le sinistre s'est déclaré. Cette femme âgée de 54 ans est allée dans son garage pour vérifier que son sèche-linge avait fini de tourner. Lorsque elle a ouvert la porte, elle a vu une épaisse fumée noire. Son premier réflexe a été de couper l'électricité, de sortir de son habitation et d'appeler les pompiers.

Des souvenirs détruits

Enzo est arrivé chez lui quelques minutes après. Avec sa mère, ils ont regardé leur maison partir en fumée. "Au début, je ne sais même pas combien de temps ça a duré, peut-être deux minutes, il y a eu beaucoup de fumée noire, de plus en plus", raconte l'étudiant de 19 ans. "Et puis d'un coup, les premières flammes ont commencé à arriver, c'est parti sur toute la maison. Dans ces moments-là, on a l'impression que les secondes sont des heures". Le jeune homme et sa mère ont tout perdu. "On repense directement à tous les objets sentimentaux, tous les souvenirs, toutes les photos...", se désole Enzo. "Moi, j'avais le casque des pompiers de Paris de mon père posé dans ma chambre. C'est très dur de me dire ça".

Des messages de soutien de toute la France

Deux jours après l'incendie, Enzo a lancé une bouteille à la mer sur Twitter. Il demande si certains ont des vêtements à donner pour l'aider. La publication a été partagée plus de 11 000 fois, le jeune homme a reçu des messages de soutien de toute la France. Il ne s'attendait pas à une telle réaction : "Ça fait chaud au coeur, ça va nous aider à remonter la pente et à nous reconstruire. Pour le moment, on court encore après tous les papiers qu'il faut pour les assurances , c'est assez compliqué."

La mère et son fils sont actuellement logés chez un membre de leur famille, à Boujan-sur-Libron, au Nord Est de Béziers. Le club de rugby de Servian-Boujan, dans lequel joue Enzo, a ouvert une permanence pour recueillir les dons de vêtements.

Le lien de la cagnotte Leetchi pour venir en aide à Enzo et sa mère : https://www\.leetchi\.com/fr/c/rVZ8J6Lr