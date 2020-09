L'appel à l'aide d'un papa en Mayenne : sa fille de 17 ans a disparu depuis plusieurs jours

Depuis jeudi 10 septembre, à Laval, des parents n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Deux jeunes adultes et deux mineurs sont partis de chez eux. La police n'évoque pas à ce stade de l'enquête une disparition inquiétante. Le papa d'une ado recherchée lance sur France Bleu un appel à l'aide.

Jeudi dernier, la jeune fille, âgée de 17 ans, qui vient d'abandonner son apprentissage en coiffure, un peu déboussolée en ce moment, laisse un mot sur la table de la cuisine. Sans équivoque possible : "elle écrivait qu'elle était désolée de nous faire du mal, qu'elle voulait changer de vie et qu'elle reviendrait plus tard".

L'ado avait tout prévu explique son papa. Elle avait préparé un sac de vêtements et a donc filé avec son petit copain et deux autres de ses connaissances. Depuis jeudi, impossible de la joindre, téléphone coupé poursuit-il : "rien, aucun signe de vie et ça devient inquiétant. La peur qu'on lui fasse du mal ou qu'elle soit entraînée à faire n'importe quoi". La police est alertée, les fugueurs auraient été aperçus dans le centre-ville de Laval samedi : "je veux dire aux gens que s'ils voient ma fille qu'ils la raisonnent, qu'ils préviennent la police. L'essentiel c'est qu'elle revienne en bonne santé".

Pour l'instant, ce n'est pas considéré comme une disparition inquiétante mais cette affaire est prise très au sérieux d'autant plus qu'une des personnes recherchées a besoin d'un traitement. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans. Il aurait fui sans aucun médicament. Les enquêteurs estiment que les jeunes, sans grosses ressources financières, sont peut-être encore en Mayenne.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police de Laval.