Gironde : l'appel à l'aide d'une femme menacée de mort par son ex-compagnon

Aide-soignante en Gironde, Sandrine* déclare être menacée de mort par son ex-compagnon. Elle vit dans le Lot-et-Garonne, et a déposé plainte le 19 février contre son ex-conjoint, résident en Dordogne. L'homme a ensuite été placé en garde à vue ce jeudi, mais les faits ne sont pas caractérisés, selon le parquet de Bergerac. L'ex-conjoint a pourtant déjà été condamné il y a trois ans (octobre 2019) à 7 mois de prison avec sursis pour des faits similaires ainsi que des violences.

Il y a trois ans, après leur séparation, l'ex-mari de Sandrine l'avait attendue à la sortie de son travail. Il lui avait fait une-queue-de-poisson, avait brisé la vitre de sa voiture, avant de lui tirer les cheveux et de la frapper. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une interdiction d'approcher le domicile et le travail de l'aide-soignante. Mais depuis la levée de ces mesures de protection en octobre, Sandrine vit de nouveau avec la peur d'un passage à l'acte, suite à de nouvelles menaces de mort, la visant ainsi que son compagnon actuel.

"Je veux être tranquille (...) sans regarder dans mon rétroviseur tout le temps"

Sandrine et son ex-compagnon ont deux enfants, dont la garde est toujours partagée. C'est au moment où l'ancien conjoint les ramenait d'une semaine de vacances qu'il aurait de nouveau menacé de mort l'aide-soignante et son compagnon actuel. Des menaces proférées devant les enfants avec un mime d'égorgement. Selon la femme, il n'hésite pas à utiliser leur plus jeune enfant pour lui faire passer des insultes et menaces.

"Ça me rappelle il y a trois ans. C'est dur pour moi de repenser à tout ça. Je veux être tranquille, aller faire les courses normalement, travailler normalement, sans regarder dans mon rétroviseur tout le temps s'il n'y a pas un véhicule qui me suit" raconte-t-elle. Sandrine attend une action de la part de la justice, "j'attends qu'elle prenne un peu plus mon dossier au sérieux, et qu'elle n'attende pas que je finisse comme les autres femmes (ndlr : victimes de féminicide)"

*le prénom a été modifié