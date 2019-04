L'appel à l'aide d'une famille de Parsac qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

La maison de la famille Poulain, au lieu-dit La Prairie à Parsac a brûlé jeudi 18 avril. Le couple et ses trois enfants ont tout perdu dans cet incendie. Pour les aider, la mairie de Gouzon a publié un appel aux dons sur les réseaux sociaux.

Parsac, France

Tout est parti en fumée en quelques secondes. Les meubles, les livres, les souvenirs. Les pompiers n'ont rien pu sauver : "On a tout perdu, il ne reste rien", selon Dorothée, la mère de cette famille de trois enfants. Jeudi dernier, la maison de la famille Poulain, située au lieu-dit La Prairie à Parsac, a brûlé. Un coup dur pour ces Creusois qui tentent aujourd'hui de se relever.

Et la lumière est venue de la mairie de Gouzon, la ville où logent actuellement les Poulain. Sur un message diffusé sur Facebook mardi après-midi et partagé près de 300 fois, un appel aux dons est lancé officiellement. Meubles, vaisselle, électroménagers, la famille est prête à recevoir toutes sortes d'objets : "C'est gênant de demander de l'aide aux gens, confie Dorothée. Mais nous sommes démunis, impuissants et nous ne savons pas quoi faire."

Ceux qui donnent n'ont pas forcément les moyens. C'est extraordinaire. - Dorothée Poulain

Un appel presque désespéré qui fonctionne. En quelques heures seulement, Dorothée a reçu plusieurs appels : "Ça n'arrête pas, on me contacte pour plein de choses. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Je trouve ça extraordinaire." Un élan de solidarité qui redonne le sourire à cette Gouzonnaise d'origine : "On a aussi reçu beaucoup de messages. C'est très important pour nous."

Dorothée Poulain et son fils Johann © Radio France - Clément Conte

Ces dons et ces marques de soutiens n'étonnent pas le maire de Gouzon, Cyril Victor, qui connaît bien le couple : "C'est un symbole de notre ruralité en Creuse. Tout le monde se connaît. Il y a du lien entre les habitants."

Un retour à la maison espéré d'ici un an

L'objectif de la famille Poulain, c'est de retourner habiter dans cette maison d'ici un an : "Quand on reviendra, on pensera à tous ceux qui nous ont aidés."'

Information Pratique : Les Poulain sont à la recherche en priorité de deux lits à deux places. Les petits objets peuvent être déposés à la mairie de Gouzon. Pour les objets plus encombrants : 06 44 07 13 63.