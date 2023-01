L'appel à l'aide d'une troupe de théâtre après le vol de leur camion à Saintes

Le camion de 20 m³ est loin de passer inaperçu, avec ses graffitis de chaque côté, pourtant il a disparu. Le véhicule de la troupe de théâtre "Les Préglissants" a été volé, rue des Tourterelles, à Saintes dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier. Et à J-1 de la première représentation de la saison, c'est un peu la panique à bord. Dans le véhicule il y avait tous les décors et le matériel.

Appel à l'aide

Le vol ne pouvait pas tomber plus mal pour " Les Préglissants ". Sans leur camion, impossible pour les comédiens de se représenter à Pérignac, demain, dimanche 29 janvier, pour leur première de la saison. La troupe doit jouer "Les Héritiers", la pièce d'Alain Krief, mais tous le matériel et les décors sont à l'intérieur du camion. Projecteurs, pieds, échelle, câblages, éclairages, canapés, armoires, panneaux de bois. "Le camion était quasiment rempli", déplore le président de l'association, Jean-Luc Maranges. Il y en aurait pour 5 000 à 10 000 euros même s'il est difficile pour lui d'estimer la valeur de tous ces biens. L'association a déposé plainte auprès du commissariat de la ville de Saintes mais elle fait également appel aux citoyens. Si vous avez vu le camion, un Iveco immatriculé "AG-178-YV", contactez le président de l'association, Jean-Luc Maranges , sur le réseau social Facebook ou par mail : jeanluc@preglissants.com

Tous les décors et le matériel de la troupe était à bord du camion volé

"Une bouteille à la mer"

Le camion a été volé rue des Tourterelles, à Saintes, entre 22 heures et 9 heures du matin, devant le domicile de Jean-Luc Maranges, le président de l'association qui existe depuis plus de 40 ans. Il suggère aux voleurs de restituer le camion et surtout le matériel qu'il contient. "Il n'a pas une grande valeur pour le commun des mortels, mais une grande valeur pour l'association car il nous permet de pouvoir continuer nos représentations. Je sais que c'est une bouteille à la mer, mais sait-on jamais ?".

"Tout faire pour continuer"

Si le camion n'est pas retrouvé avant demain, 15 heures, "Les Préglissants" seront contraints d'annuler la représentation. Mais déjà des associations se sont portées volontaires pour aider la troupe à se relever. Une réunion se tiendra mardi pour penser à la suite si jamais le véhicule n'est pas retrouvé d'ici là.