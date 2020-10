Sylvie et Bruna sont les propriétaires des deux petits chiots pékinois qui ont été volés ce mercredi à Rezé. Elles lancent un appel pour essayer de les retrouver.

L'appel à l'aide de Sylvie et Bruna pour retrouver leurs deux petits pékinois volés à Rezé

Sylvie et Bruna avec Nina, la maman des deux chiots

C'est un cambriolage qui rend particulièrement tristes une mère et sa fille, à Rezé. Sylvie et Bruna sont les propriétaires des deux petits chiots pékinois volés ce mercredi. Elles lancent un appel à l'aide pour essayer de les retrouver.

Nos p'tits craquous à nous

"C'étaient nos p'tits craquous à nous", glisse tendrement Sylvie. Comme sa fille, Bruna, elle est très attachée aux deux petits chiots baptisés Rosso et Rodoudou. "Ils ont chacun leur petite spécificité", détaille Bruna, "il y en a un qui a une petite barbichette blanche et l'autre qui a les pattes blanches par rapport à son pelage qui est beige".

Les deux petits chiots ont chacun leurs spécificités - DR

Un appel lancé sur les réseaux sociaux et largement relayé

Depuis le vol, elles regardent les photos et les vidéos qu'elles ont sur leurs portables. Notamment celle de leur première sortie dans le jardin : "c'était super mignon de voir nos deux petits chiots sauter sur leurs quatre petites pattes, tout en découvrant un peu le monde extérieur". Ces photos, Bruna les a largement partagées sur les réseaux sociaux, pour essayer de retrouver leurs deux animaux. "J'ai eu énormément de messages de soutien, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me donne un petit espoir de les retrouver".

Sylvie et Bruna regardent les photos sur leurs téléphones © Radio France - Marion Fersing

De ne pas savoir ni où ils sont ni avec qui ils sont, ça me brise le cœur

Parce que, comme sa mère, Bruna est très inquiète pour les deux chiots : "j'ai très peur de me dire qu'ils sont tombés avec des gens malveillants, qu'ils risquent d'être maltraités... Déjà de ne pas savoir ni où ils sont ni avec qui ils sont, ça me brise le cœur". Ce qui lui fait mal, aussi, c'est de voir la mère des chiots, Nina, tourner en rond dans la maison. "Elle pleure et elle cherche ses chiots".

L'espoir est mince de retrouver Rosso et Roudoudou qui n'avaient pas encore pu être pucés, mais sait-on jamais se disent les deux femmes qui espèrent que leur appel sera largement relayé.