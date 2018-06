Auxerre, France

Mi-juin, des cambrioleurs volent dans le gymnase des Boussicats à Auxerre la remorque qui permet de transporter leurs fauteuils pour les matchs en extérieur ainsi que deux fauteuils spéciaux et une douzaine de ballons.Pour l'instant l'enquête en cours n'a pas permis de retrouver les auteurs du vol ni le matériel .

Vous les valides vous avez vos chaussures, nous on a nos roues et nos fauteuils - Gilbert Techer l'entraineur

Gilbert Techer l'entraineur n'en revient toujours pas. C'est la première fois en 40 ans qu'un tel vol est perpétré : " C'est un choc. Le premier regard qu'on a est sur le matériel parce que ça vaut entre cinq et six mille euros un fauteuil, c'est fait sur mesure, _c'est personnalisé_. Impossible d'adapter le fauteuil d'un joueur pour un autre s'il y en a un qui s'en va, on est obligé d'acquérir du nouveau matériel. Si on veut être compétitif il faut du matériel conséquent. Ce sont des fauteuils spécifiques qui ne se plient pas, ils ne se démontent pas et ça prend beaucoup de place donc il nous faut une remorque pour pouvoir l'emmener. Sans matériel on ne peut rien faire. Vous les valides vous avez vos chaussures, nous on a nos roues et nos fauteuils, si on a plus çà on reste à la maison."

La saison menacée

Faute de solutions pour transporter les joueurs avant fin juillet, le club handisport du stade auxerrois pourrait devoir renoncer à reprendre le championnat la saison prochaine. Une catastrophe pour la quinzaine de licenciés du club handibasket. Le matériel est indispensable pour les basketteurs handicapés comme Axel, 15 ans : " On a des roues incurvées, les fauteuils sont adaptés pour le sport, on a des petites roulettes à l'arrière et devant pour pouvoir nous stabiliser."

Sans cet équipement pour chacun des joueurs de l 'équipe, fini la compétition pour Axel. Son père Christophe est dépité : " Être handicapé c'est déjà un désavantage, là se retrouver avec rien, c'est dommage qu’ils ne se rendent pas compte de ce que cela engendre pour toute l'équipe."

Ce qui inquiète surtout l'un des joueurs adulte Bruno Cressent, c est le vol de la remorque. Sans elle, impossible d'envisager une nouvelle saison de championnat : "Dans une remorque on mettait huit ou neuf fauteuils. cela fait dix huit roues, voire vingt ou vingt-deux avec les roues de secours . A l’heure actuelle _on ne peut rien faire_. Pour nous c'est catastrophique."

Un appel à la solidarité

Le club handisport lance donc un appel à la solidarité pour trouver les fonds nécessaires au remplacement des matériels volés. La décision de poursuivre ou non en championnat sera arrêtée fin juillet. Si vous souhaitez faire un don ou aider d'une manière ou d'une autre les handibasketteurs du stade auxerrois, les coordonnées sont à l'accueil de France Bleu Auxerre au 03-86-72-34-56.

