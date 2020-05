L'appel à la solidarité des pompiers de Beaucourt (90) pour leur collègue après l'incendie de sa maison

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Beaucourt, commune du sud du Territoire de Belfort, se mobilise pour soutenir leur collègue et sa famille qui n'ont plus de maison. Leur pavillon a été entièrement ravagé par un incendie ce mercredi 13 mai au matin. Le sinistre n'a pas fait de victimes, le couple et leur fils étaient absents au moment des faits mais leur habitation est détruite et ils ont tout perdu. La mairie les a relogés provisoirement mais dans l’urgence, Sébastien, Aurélie et Estéban ont besoin d'aide pour faire face à cette difficile épreuve.

Appel au don en ligne ou au centre de Secours

Le pavillon appartenait à un Caporal de Sapeurs-Pompiers du centre de secours de Beaucourt, par ailleurs, membre du bureau de l’Amicale du centre qui relaie l'appel à solidarité sur son compte Facebook. Avec dans l'urgence, un besoin de vêtements (taille homme 40/42 – Femme 46 – Enfant 8/10 ans). Le dépôt de ces dons peut être fait au centre de Secours de Beaucourt, mais uniquement après avoir contacté au préalable le président de l'Amicale avant de vous déplacer sur place.

Une cagnotte en ligne a également été lancée, mais vous pouvez également adresser vos dons par chèque libellé à l'ordre de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Beaucourt qui centralisera les dons financiers pour les reverser ensuite à leur collègue sinistré.

Voici le lien de la cagnotte en ligne

https://www.leetchi.com/c/soutien-a-la-famille-quinty?fbclid=IwAR1dQ7QLbCMLB8GOPBnsyhQ4ObyfVO56trnsnXcrRLjHnvOFx1u-KPq7lic

Pour plus d’infos, contacter le président de l’amicale de BEAUCOURT – amicale@csbeaucourt.fr – 06.62.69.95.11

Pour le dépôt de ces dons au centre de Secours de Beaucourt, l'adresse est la suivante : CENTRE DE SECOURS DE BEAUCOURT – 19 RUE PÉCHIN – 90 500 BEAUCOURT

L'Amicale rappelle et insiste bien sur le respect de la consigne d'appel AVANT de vous déplacer afin de permettre l'organisation des flux dans les meilleures conditions.