L'appel à la vigilance en montagne du préfet de la Haute Savoie

La préfecture de Haute Savoie communique sur les cumuls importants de neige qui sont tombés cette fin de semaine sur les massifs. La neige fraîche, encore mal stabilisée pourrait déclencher des avalanches.

Des départs spontanés sont également à prévoir particulièrement dans les pentes les plus raides et les plus exposées au soleil.

Ne prenez pas de risque avec votre sécurité et celle des secouristes. Sachez renoncer. Soyez responsable - préfecture de Haute Savoie

La préfecture de haute Savoie, rappelle que compte tenu de l’instabilité du manteau neigeux, les skieurs ou randonneurs doivent être très vigilants.

Par ailleurs, les contraintes liées à l'épidémie de Covid sont encore en place. Les activités sportives doivent être pratiquées dans un rayon de 20km autour du domicile et dans la limite de trois heures maximum.