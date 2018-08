Pessac, France

Il s'appelle Michel Valentin. Il a 71 ans et a été vu pour la dernière fois le lundi 30 juillet, vers 13h30, place des Quinconces à Bordeaux. Et depuis, il n’a plus donné signe de vie. La police de Bordeaux a donc décidé de lancer un appel à témoins.

Il est originaire de Pessac. Il mesure 1,70 m et a une chevelure parsemée poivre et sel. Il a des lunettes de vue. Le jour de sa disparition, il portait un bermuda gris ou noir, un tee-shirt rouge délavé, des baskets blanches et un collier de perles marrons et blanches en bois.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de la police de Bordeaux au 05.57.95.73.19.