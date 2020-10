L'appel à témoins des policiers après un grave accident de la route à Laval

Une vieille dame de 85 ans a été renversée par un fourgon Jumper Citroën au carrefour du boulevard Montmorency et du boulevard Le Basser à Laval. Il était 11 heures 30 hier, mercredi 14 octobre. La victime traversait sur un passage piéton. Elle a été grièvement blessée et héliportée au CHU d'Angers. Son pronostic vital était toujours engagé hier soir. La brigade accident du commissariat de Laval recherche activement des témoins. Les policiers n'ont pour le moment que le témoignage du conducteur du Jumper Citroën et de la passagère de la fourgonnette. Ils recherchent donc d'autres personnes qui auraient assisté à l'accident. La victime a été renversée à la mi-journée en pleine période de pointe sur cet axe routier très emprunté.