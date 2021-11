L'appel au calme lancé par l'adjointe aux affaires scolaires de Montpellier après les incidents dans 2 écoles

Un nouvel incident s'est produit dans une école à Montpellier mardi soir. Une animatrice de l'école Voltaire, quartier Croix d'Argent a reçu un coup de la part d'une maman. Cette animatrice aurait sorti de façon un peu brutale son enfant de cantine le midi. Une médiation entre les deux femmes devait se tenir l'après-midi sous l'égide de la directrice, elle a tourné court, car les deux femmes se sont invectivées. La maman a aussi donné un coup à l'animatrice. La maman à l'origine du coup et son fils aîné de 19 ans ont été placés en garde à vue.

Cet incident intervient après l'agression d'un animateur à l'école maternelle Jeanne Deroin quartier La Martelle lundi soir, un animateur a été roué de coups par quatre hommes sous les yeux des enfants. Un des agresseur présumé âgé de 32 ans a été identifié, interpellé et placé en garde à vue ce mercredi.

Ce qui s'est passé à l'école Voltaire n'a rien à voir dans la violence avec ce qui s'est passé lundi soir, mais la première adjointe en charge des affaires scolaires à la ville de Montpellier, Fanny Dombre Coste en appelle à la responsabilité de chacun.

"Les écoles ne peuvent pas être le réceptacle des inquiétudes et des angoisses."

"J'appelle les familles à garder leur calme et à respecter l'école et l'ensemble des enseignants et des éducateurs et des agents de la ville qui œuvrent au bien de leurs enfants. Il y a effectivement des tensions qui montent, partout dans la ville, avec une agressivité. C'est sans doute lié au redémarrage de la pandémie qui inquiète et qui génère du stress. On peut l'entendre, on peut le comprendre. Pour autant, les écoles ne doivent pas être le réceptacle de ces inquiétudes et de ses angoisses. Et il convient de rester calme. Et donc, nous allons afficher sur les écoles un appel au calme pour que tout le monde garde son sang-froid."